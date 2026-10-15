Buscan prevenir riesgos digitales en escuelas de Coahuila

La propuesta deberá continuar su proceso legislativo antes de que las disposiciones puedan convertirse en obligaciones legales para la Secretaría de Educación

Para fortalecer la protección de estudiantes ante los riesgos asociados al uso de entornos digitales, diputados del Congreso de Coahuila presentaron una iniciativa que busca establecer un programa estatal de prevención, detección y atención de situaciones que puedan afectar a las comunidades escolares.

Educación coordinaría programa de prevención de riesgos digitales

La propuesta contempla que la Secretaría de Educación de Coahuila sea responsable de diseñar, implementar y coordinar el Programa Estatal de Prevención de Riesgos Digitales en la Comunidad Escolar, mediante acciones y lineamientos que permitan identificar y atender este tipo de situaciones dentro del ámbito educativo.

De acuerdo con la iniciativa, el programa incluiría mecanismos de prevención, detección, atención y seguimiento de riesgos digitales, además de materiales de orientación y capacitación dirigidos a los integrantes de la comunidad educativa.

Iniciativa plantea cambios a la Ley Estatal de Educación

La reforma plantea modificar la fracción XXVIII y adicionar una fracción XXIX al artículo 9, así como reformar la fracción IV del artículo 9 bis de la Ley Estatal de Educación, para incorporar estas responsabilidades entre las funciones de las autoridades educativas estatales.

Otro de los componentes de la propuesta es establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan articular las acciones de prevención y atención, así como proporcionar herramientas de orientación para enfrentar los riesgos digitales relacionados con el entorno escolar.

La iniciativa fue presentada por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, conjuntamente con legisladores de los grupos parlamentarios integrados por el PRI, PAN y PRD, durante los trabajos de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

La propuesta deberá continuar su proceso legislativo antes de que las disposiciones puedan convertirse en obligaciones legales para la Secretaría de Educación.