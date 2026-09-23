Buscan mejorar la seguridad en la carretera de Los Chorros

Las corporaciones de seguridad trabajan en mejorar los protocolos de actuación para el tramo de la carretera 57, informó el fiscal, Federico Fernández Montañez

Las corporaciones de seguridad trabajan en mejorar los protocolos de actuación para el tramo de la carretera 57 conocido como Los Chorros, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

“Hay todo un protocolo que se desarrolla con policías municipales, estatales, Fiscalía, Guardia Nacional y Ejército; lo van a ver desdoblarse en los próximos días. Es un protocolo que va desde inversión en infraestructura hasta un tema de Ministerios Públicos para estar disponibles ante cualquier accidente”.

Explicó que se hará todo lo posible por evitar los accidentes en este tramo carretero, donde precisamente este lunes se presentó un nuevo accidente, y que en los últimos años ha costado numerosas vidas.

Esto, dijo Fernández Montañez, va de la mano de señalización y semaforización para mejorar las condiciones para los conductores; sin embargo, destacó que las fallas mecánicas inciden en este tipo de hechos.

Agregó que se tiene pensado liberar los carriles lo más rápido posible con la intervención de las policías locales y estatal, así como de la Guardia Nacional, que solicitará un mayor número de elementos para vigilar y auxiliar en este tipo de situaciones.

Si llega a pasar, inmediatamente va a entrar un protocolo de todos para liberar los carriles y no pase como nos ha pasado anteriormente, que transcurren seis, siete horas y se generan pérdidas económicas.

“Primero es el tema del tráfico, los tiempos, la seguridad, pero también la inversión que se pierde con estos accidentes”.

Agregó que la creación de un grupo de seguridad estatal especializado en vigilancia y auxilio en carreteras servirá para trabajar coordinadamente con la Guardia Nacional en los tramos de jurisdicción estatal y federal.