Buscan mantener hábitos escolares sin afectar periodo vacacional

Especialistas y docentes advierten que el exceso de ocio y el uso prolongado de pantallas durante las vacaciones pueden hacer perder conocimientos

Mientras los padres de familia organizan los gastos del regreso a clases o aprovechan el periodo vacacional para salir de viaje, los estudiantes disfrutan de semanas de descanso y mayor tiempo libre.

Sin embargo, especialistas y docentes advierten que el exceso de ocio y el uso prolongado de dispositivos electrónicos, como celulares, tabletas, computadoras o televisores con acceso a internet, puede desplazar actividades que contribuyan a mantener activos los conocimientos adquiridos durante el ciclo escolar.

Ante este escenario, una alternativa es recurrir a asesorías académicas durante las vacaciones, sin convertirlas en una carga para los menores.

La intención es que los estudiantes puedan repasar de manera sencilla algunas de las materias y temas que trabajaron durante el ciclo anterior, especialmente aquellos en los que tuvieron mayores dificultades, para llegar mejor preparados al inicio de clases.

La recomendación es encontrar un equilibrio entre descanso, entretenimiento y aprendizaje, estableciendo horarios moderados para el uso de dispositivos y destinando algunos momentos de la semana a la lectura, ejercicios escolares o actividades educativas.

De esta manera, los menores pueden disfrutar plenamente de sus vacaciones, pero también conservar hábitos de estudio que faciliten su regreso a las aulas.