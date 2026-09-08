Buscan incluir la rickettsiosis en Ley Estatal de Salud

La diputada Edith Hernández propuso reformar la Ley Estatal de Salud para priorizar la prevención y control de la rickettsiosis ante casos y muertes en Coahuila

En sesión del Congreso del Estado, la Diputada Edith Hernández Sillas presentó una iniciativa de reforma al artículo 4º de la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de fomentar la prevención y el control de la rickettsiosis, así como para incluirla en la ley como parte de las enfermedades que deben atenderse de forma prioritaria por parte de las autoridades sanitarias locales.

Las rickettsiosis son un grupo de enfermedades zoonóticas transmitidas por la mordedura o picadura de garrapatas, pulgas y piojos corporales. Si bien sus síntomas iniciales pueden parecer comunes, requieren atención médica oportuna para evitar complicaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Coahuila, el saldo hasta el mes de agosto es de 30 defunciones y 41 casos confirmados. Por tal motivo se anunció un operativo emergente de capacitación médica y prevención comunitaria para frenar los diagnósticos tardíos.

Por otro lado, de acuerdo con información del área de Rabia y otras Zoonosis del CENAPRECE, los primeros signos suelen ser inespecíficos e incluyen fiebre, malestar general, dolor de cabeza y dolores musculares, lo que puede dificultar su identificación temprana si no se considera el antecedente de contacto con ectoparásitos o animales infestados.

Estas enfermedades están relacionadas con diversos determinantes como el hacinamiento en la vivienda, las condiciones higiénicas deficientes y la presencia de garrapatas y pulgas en perros y gatos.

Los casos y las muertes que ya se tienen en Coahuila y en el resto del país refuerzan las razones para fomentar la prevención y el control de la enfermedad, por ello se propone incluir en el Artículo 4º de la Ley Estatal de Salud, que dentro de las acciones del gobierno estatal para la prevención y control de enfermedades en animales y seres humanos, también se considere la rickettsiosi.