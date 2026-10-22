Buscan frenar erosión del arroyo La Encantada y reducir riesgo

Adelantó que la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) realizará otras intervenciones relacionadas con la infraestructura existente en el sector

Para evitar que continúe el desgajamiento del arroyo La Encantada y reducir el riesgo para al menos 14 viviendas de la colonia Analco, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realiza trabajos de reforzamiento con grandes cantidades de roca y piedra, ante la erosión que también amenaza la estabilidad de la calle Chichén Itzá.

Edgar Tamez Garza, director de Servicios Primarios del municipio, informó que hasta el momento se han depositado alrededor de 50 viajes de camiones de volteo con material pétreo, utilizado para recuperar parte del terreno que fue arrastrado por el agua y evitar que el cauce continúe debilitando sus márgenes.

“Estamos depositando material de roca, piedras grandes, para hacer un tipo de gavión natural o una escollera que nos ayude a contener lo que se llevó el arroyo y que ya no siga el derrumbe o deteriorando más allí”, explicó.

Los trabajos consisten en colocar rocas de gran tamaño sobre la zona erosionada para formar una barrera de contención que disminuya el avance del desgaste del terreno hacia la vialidad y las viviendas ubicadas cerca del cauce.

Proyectan hasta 120 viajes de material

El funcionario detalló que se contempla utilizar entre 100 y 120 viajes de camiones de volteo, cada uno con capacidad aproximada de 14 metros cúbicos, para reforzar los puntos donde el agua provocó la pérdida de suelo.

Una retroexcavadora permanece en el lugar para distribuir las cargas de piedra y facilitar la formación de la escollera, mientras personal de Protección Civil participa en la supervisión de las maniobras.

Tamez Garza señaló que las labores comenzaron el jueves de la semana pasada y continuaron durante el fin de semana y los días recientes, con la intención de atender primero las áreas donde existe mayor riesgo de que avance el desgajamiento.

Continuarán obras para proteger viviendas

El director explicó que esta primera intervención busca estabilizar provisionalmente los sectores afectados, aunque podrían requerirse más viajes de material y trabajos complementarios para disminuir el riesgo que enfrentan los habitantes de la zona.

Asimismo, adelantó que la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) realizará otras intervenciones relacionadas con la infraestructura existente en el sector.

Las autoridades municipales mantienen los trabajos de contención para impedir que la erosión continúe acercándose a la calle Chichén Itzá y comprometa la seguridad de las familias que habitan junto al arroyo La Encantada.