Buscan frenar cobros y abusos en estacionamientos de plazas

Valdés consideró necesario revisar prácticas como los tiempos mínimos de tolerancia y los cobros aplicados en lugares donde las personas acuden por necesidad

El diputado Jorge Valdés anunció que impulsará una iniciativa para regular los estacionamientos de cobro y evitar abusos contra los usuarios, principalmente en establecimientos como plazas comerciales, hospitales, escuelas y funerarias.

El legislador explicó que la propuesta, que será presentada durante el último periodo ordinario de la Legislatura, busca revisar la regulación vigente, debido a que actualmente existen establecimientos obligados a contar con determinado número de cajones de estacionamiento, pero no está claramente establecido si estos espacios deben ofrecerse de manera gratuita o pueden ser utilizados para generar un cobro.

Valdés consideró necesario revisar prácticas como los tiempos mínimos de tolerancia y los cobros aplicados en lugares donde las personas acuden por necesidad, particularmente hospitales y funerarias, donde las familias enfrentan situaciones que no necesariamente pueden prever o controlar.

El diputado señaló que la iniciativa será socializada con los sectores involucrados para encontrar un punto de equilibrio, aunque enfatizó que el objetivo central es proteger a los usuarios y evitar que el pago por estacionamiento represente una carga adicional para las familias.