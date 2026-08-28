Buscan flexibilidad en uniformes escolares para apoyar a familias

La diputada Magali Hernández pidió flexibilidad en el uso de uniformes escolares, ante el gasto que representa para las familias y el aumento de sus costos.

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La diputada Magali Hernández, de Morena, señaló que si bien el uso del uniforme escolar brinda identidad a los alumnos, las autoridades directivas de las escuelas públicas deben mantener flexibilidad con los padres de familia para permitir que sus hijos puedan acudir a clases con el uniforme de acuerdo con sus posibilidades económicas.

La legisladora reconoció que los uniformes representan un gasto importante para las familias, particularmente ante el incremento en sus costos y la exigencia de adquirir prendas nuevas cada ciclo escolar, situación que puede complicar aún más la economía de los hogares.

Explicó que esta flexibilidad se observa principalmente en las escuelas públicas, donde existe mayor apertura para que los estudiantes puedan acudir a clases mientras completan gradualmente su uniforme. Sin embargo, indicó que el problema se presenta con mayor frecuencia en los colegios particulares, donde los padres de familia firman convenios que establecen la obligación de que los alumnos porten el uniforme completo correspondiente a cada día de la semana.

Hernández consideró que, más que establecer sanciones contra las escuelas que no tengan flexibilidad en este tema, se debe buscar una regulación que permita a los padres de familia contar con mayores opciones de proveedores. Señaló que muchos colegios particulares trabajan con proveedores determinados, lo que limita las alternativas y puede representar un gasto mayor para las familias.

La diputada sostuvo que el objetivo debe ser encontrar un equilibrio entre mantener la identidad escolar y evitar que el cumplimiento de las reglas sobre el uniforme se convierta en una carga económica adicional para los padres de familia.