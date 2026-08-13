Buscan familias ahorrar en canasta básica con el Mercadito Mejora

El Mercadito Mejora continúa recorriendo colonias, barrios y ejidos de Coahuila con el objetivo de acercar productos básicos a bajo costo.

Ante el constante incremento en el gasto destinado a surtir la despensa, familias de la colonia Mirasierra aprovecharon la llegada del Mercadito Mejora para encontrar productos de primera necesidad a precios accesibles y tratar de hacer rendir un poco más su presupuesto.

La jornada permitió a los vecinos adquirir diversos artículos sin tener que trasladarse a otros sectores de la ciudad, además de comparar precios y elegir aquellos productos que consideran indispensables para sus hogares.

Entre la oferta disponible se encontraron frutas, verduras, abarrotes, productos de limpieza y otros artículos de uso cotidiano, que fueron puestos a disposición de las familias como una alternativa para reducir el gasto semanal.

Para algunos de los asistentes, este tipo de jornadas representan una oportunidad para enfrentar el desembolso que implica llevar la despensa hasta la mesa, particularmente para quienes deben administrar cuidadosamente sus ingresos para cubrir las necesidades del hogar.

Con sus listas de compras en mano, los consumidores recorrieron los diferentes puestos en busca de los productos que necesitaban, poniendo especial atención en aquellos artículos cuyo precio representa un mayor impacto durante las compras semanales.

El Mercadito Mejora continúa recorriendo colonias, barrios y ejidos de Coahuila con el objetivo de acercar productos básicos a bajo costo y beneficiar a un mayor número de familias durante 2026.

En algunas de estas jornadas, los propios ciudadanos también expresan cuáles son los productos que consideran prioritarios y en los que buscan encontrar mayores descuentos.

Y es que para las familias que viven con un presupuesto limitado, ahorrar algunos pesos en cada producto puede significar la posibilidad de adquirir un artículo adicional o disminuir el impacto que representa la despensa en la economía del hogar.

De esta manera, vecinos de Mirasierra aprovecharon la jornada para comparar, buscar alternativas y adquirir productos a precios accesibles, en un intento por hacer rendir un poco más el dinero destinado a las necesidades básicas de sus familias.

Con información de Francisco Pecina