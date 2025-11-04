Buscan equidad salarial en el sector industrial

De acuerdo con datos del INEGI, en México las mujeres ganan en promedio 13% menos que los hombres que realizan labores equivalentes.

Con el compromiso de promover la igualdad de oportunidades y reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo económico de Coahuila, la Diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, llamó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía federal a trabajar, en coordinación con el Gobierno del Estado, en la creación de un plan integral para combatir la brecha salarial de género en el sector industrial.



Durante su intervención ante el Pleno, Dávalos Elizondo destacó que Coahuila es un estado donde las mujeres cuentan con condiciones para desarrollarse plenamente, al disfrutar de seguridad, oportunidades laborales y políticas públicas que impulsan su crecimiento profesional.



“No obstante, aún enfrentamos áreas de oportunidad. Como mujer y como madre, sé que muchas veces resulta un reto equilibrar la vida profesional con la familiar. Por eso debemos seguir avanzando hacia un entorno laboral más justo, donde las mujeres reciban el mismo reconocimiento y la misma remuneración por su trabajo”, expresó.



De acuerdo con datos del INEGI, en México las mujeres ganan en promedio 13% menos que los hombres que realizan labores equivalentes, una situación que se acentúa en los entornos industriales



El llamado de la diputada busca que, desde el ámbito federal y estatal, se establezcan estrategias conjuntas para reducir las brechas de género, fortaleciendo la capacitación con perspectiva de igualdad, la supervisión en materia laboral y la promoción de políticas de inclusión económica.