Buscan DIF Torreón y Resilia IAP ampliar plan de salud mental

Las alianzas permitirán fortalecer los programas de atención psicológica y bienestar emocional para sectores vulnerables.

DIF Torreón y el Instituto Resilia IAP buscan ampliar su colaboración para fortalecer las acciones de bienestar emocional y atención a las familias en situación vulnerable, luego de una reunión de trabajo encabezada por la presidenta honoraria del organismo municipal, Selina Bremer de Cepeda, e integrantes de la organización.

Durante el encuentro se analizaron nuevas oportunidades para sumar esfuerzos y dar continuidad a los proyectos conjuntos, principalmente en materia de salud mental, resiliencia y desarrollo personal, mediante actividades dirigidas a distintos sectores de la población.

Entre las acciones realizadas anteriormente destaca el ciclo de talleres y conferencias “El sentido de la vida y el cultivo de la compasión”, así como actividades enfocadas en niñas, niños y adolescentes de casas hogar, con herramientas para fortalecer su bienestar emocional.

En la reunión también participaron la directora de DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, así como Laura López Willy y Lorena Sada, directora y subdirectora del Instituto Resilia IAP, respectivamente. Ambas instituciones manifestaron su disposición de mantener la coordinación para impulsar iniciativas que contribuyan al bienestar de las familias torreonenses.