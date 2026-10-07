Buscan declarar al rodeo patrimonio cultural de Coahuila

El objetivo es preservar los valores culturales y las habilidades que han sido transmitidas de generación en generación entre las familias coahuilenses

El diputado Guillermo Ruiz planteó ante el Congreso de Coahuila una iniciativa para declarar al rodeo como patrimonio cultural intangible del estado, al considerar que esta práctica forma parte de la identidad y las tradiciones de una entidad con una importante actividad ganadera y ecuestre.

Señaló que el objetivo es preservar los valores culturales y las habilidades que han sido transmitidas de generación en generación entre las familias coahuilenses.

El legislador destacó que el rodeo se practica en distintas regiones de Coahuila, incluida Piedras Negras, y que además de ser una tradición vinculada con la actividad ganadera, actualmente representa una disciplina deportiva con presencia a nivel nacional.

Explicó que la iniciativa busca reconocer el esfuerzo, las habilidades ecuestres y las costumbres que han acompañado la historia del estado desde sus orígenes.

Ruiz señaló que la propuesta será turnada a comisión para su análisis y, en su caso, aprobación, al tiempo que resaltó el crecimiento que ha tenido el rodeo en Coahuila durante los últimos años.

Añadió que esta actividad también representa un atractivo turístico y genera derrama económica para el estado, particularmente durante los eventos que reúnen a participantes y visitantes de diferentes regiones.

El diputado sostuvo que reconocer al rodeo como patrimonio cultural intangible permitiría también honrar las raíces y el legado de los antepasados de los coahuilenses.

Consideró que Coahuila es un estado con identidad vaquera y que preservar estas tradiciones contribuye a mantener vivas las expresiones culturales que forman parte de la historia de sus comunidades.