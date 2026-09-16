Buscan castigar violencia escolar con cuatro años de prisión

Con esta propuesta, Hernández Aguirre busca que la legislación estatal reconozca de manera más amplia las distintas formas de violencia

La diputada local Magaly Hernández Aguirre, de Morena, planteó reformas al Código Penal de Coahuila para prevenir, atender y sancionar la violencia en el entorno escolar, con una propuesta que busca proteger no sólo al alumnado, sino también a docentes, personal administrativo y madres y padres de familia.

La iniciativa contempla la incorporación de diversos artículos al Código Penal estatal para establecer como delito los actos de violencia que se cometan dentro o fuera de las instituciones educativas y que afecten a integrantes de una misma comunidad escolar.

Proponen crear el delito de violencia en el entorno escolar

De acuerdo con la propuesta, el artículo 216 Bis establecería el delito de “Violencia en el Entorno Escolar”, cuando una persona realice actos de agresión física o sexual, violencia digital, intimidación, hostigamiento, acoso o insultos contra otra persona perteneciente a la misma comunidad educativa, cuando estas conductas atenten contra su integridad física, psicológica o emocional.

La legisladora propone que este tipo de conductas sean sancionadas penalmente y que las víctimas puedan contar con mecanismos de protección y atención especializada.

Plantean penas de hasta cuatro años de prisión

En el artículo 216 Ter se plantea una pena de seis meses a cuatro años de prisión, además de una multa de 50 a 200 días, así como la obligación de que la persona responsable reciba tratamiento psicológico especializado.

La iniciativa también contempla agravantes. En el artículo 216 Quáter se establece que las sanciones podrían incrementarse hasta en una mitad de sus mínimos y máximos cuando se actualicen determinados supuestos considerados de mayor gravedad.

Con esta propuesta, Hernández Aguirre busca que la legislación estatal reconozca de manera más amplia las distintas formas de violencia que pueden presentarse dentro de las comunidades educativas, incluidas aquellas que ocurren mediante herramientas digitales o fuera de las instalaciones escolares.

La iniciativa deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente para su análisis y, en su caso, discusión y votación por parte del Congreso de Coahuila.