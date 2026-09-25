Buscan atención integral para perros sin dueño en zonas rurales

Se brindará esterilización, vacunación y orientación sobre cuidado responsable, atendiendo así la presencia de perros sin dueño en comunidades alejadas

El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, mediante el cual se solicita a los 38 ayuntamientos de Coahuila implementar y fortalecer programas de atención y control de la población de perros sin dueño en comunidades y zonas rurales.

La legisladora explicó que durante sus recorridos por las zonas rurales de su distrito ha constatado que habitantes de comunidades y ejidos enfrentan la presencia y reproducción no controlada de perros sin dueño o en situación de abandono.

Ante esta situación, consideró necesario ampliar el acceso a servicios de bienestar animal, particularmente en localidades que por su ubicación geográfica tienen mayores dificultades para acudir a los centros urbanos.

Dávalos Elizondo propuso que los municipios implementen brigadas móviles o jornadas itinerantes que permitan acercar directamente a las comunidades servicios como esterilización, vacunación, desparasitación, valoración veterinaria básica e identificación de animales.

“Durante mis recorridos en zonas rurales de mi distrito, he visto cómo las personas tienen que lidiar con la presencia y reproducción no controlada de perros sin dueño o en situación de abandono, misma que requiere ser atendida desde una perspectiva preventiva, territorial y humanitaria”, señaló.

La diputada agregó que estas jornadas también pueden servir para orientar a las familias sobre el cuidado responsable de los animales de compañía y generar conciencia sobre la importancia de prevenir el abandono.

Reconoció que los 38 municipios cuentan con diferentes niveles de infraestructura, recursos y capacidades institucionales, por lo que planteó que las estrategias puedan desarrollarse de manera gradual, de acuerdo con las atribuciones y posibilidades presupuestales de cada Ayuntamiento.

“No todos los municipios cuentan con la misma infraestructura, recursos o capacidades institucionales. Sin embargo, esto no impide que, de acuerdo con sus respectivas atribuciones y posibilidades presupuestales, puedan implementar estrategias graduales y coordinadas para ampliar la cobertura de los servicios de bienestar animal”, expresó.

La propuesta busca que la atención al bienestar animal también llegue a las comunidades rurales, mediante acciones preventivas que contribuyan al control responsable de la población canina y reduzcan los casos de abandono.