Buscan acuerdo por reparto de agua en Parras de la Fuente

El alcalde Fernando Orozco exhortó al diálogo para firmar un convenio que garantice la distribución transparente del recurso.

Con el objetivo de poner fin a las diferencias por la distribución del agua rodada en el Nuevo Compartidero, autoridades municipales y representantes de comunidades ejidales sostuvieron una reunión de diálogo en Parras de la Fuente.

Durante el encuentro, usuarios del sistema expusieron sus inconformidades respecto al volumen de agua que reciben y cuestionaron el método de medición utilizado actualmente, al considerar necesario contar con mayor precisión y transparencia en la distribución.

Como alternativa para atender el conflicto, se planteó la firma de un convenio que permita la instalación de medidores digitales, con los cuales se pueda conocer con exactitud la cantidad de agua que recibe cada concesionario.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, los ejidos 28 de Agosto y San Francisco del Progreso aún estarían pendientes de suscribir el acuerdo.

El alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara, señaló que Casa Madero estaría dispuesta a apoyar con la inversión necesaria para la instalación de los equipos, por lo que hizo un llamado a las comunidades involucradas a privilegiar el diálogo y buscar una solución conjunta.

El edil manifestó además que, de concretarse el convenio, participará como testigo para respaldar que el proceso se desarrolle de manera transparente y respetando los derechos de cada uno de los concesionarios.

La propuesta busca establecer un mecanismo de medición más preciso y reducir las diferencias entre los usuarios, en medio de las inconformidades registradas recientemente por la distribución del recurso hídrico.