Buscan a Soeli Vite de ocho años; hombre la sacó de la escuela

Una mujer pide el apoyo para localizar a su hija después de que presuntamente el padre se la llevó. Asegura que tiene la custodia legal de su hija

Una mujer se encuentra desesperada por localizar a su hija de ocho años de edad después de que fue sacada de la escuela a base de engaños presuntamente por su padre.

Los hechos se registraron este lunes en la Escuela Primaria Rafael Ramírez de la colonia Independencia en el municipio de Castaños, Coahuila.

Según información preliminar, un hombre se llevó a la niña Soeli Vite Velázquez del plantel sin el consentimiento de la madre o la abuela.

Este hombre se trataría presuntamente del padre de Soeli a quien la niña no ve desde hace años. Familiares aseguran que llegó acompañado de policías.

Tras darse cuenta de la desaparición de su hija, Milagros Vite pidió el apoyo de las autoridades, quienes se movilizaron para localizar a la menor.

La mujer dijo que ella cuenta con la custodia legal de su hija y se ha alejado por varios años del padre de su hija.

Las autoridades activaron la Alerta Amber para solicitar el apoyo de la comunidad para su localización.