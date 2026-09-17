Buscan a más involucradas en fraude notarial de Torreón

El secretario de gobierno aclaró que el notario involucrado no es un servidor público, sino un particular con concesión para ejercer la fe pública

Respecto al caso del notario coahuilense Fernando Nicolás N., extitular de la notaría No. 45 con sede en Torreón, quien fue arrestado en agosto por la Interpol en España, acusado por cometer un fraude inmobiliario que afectó a varias familias de la región lagunera, se han abierto varias carpetas de investigación que llevarían en el corto plazo al arresto de más personas involucradas en estos actos delictivos.

Lo anterior fue revelado por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, quien adelantó que, mientras se formaliza el proceso de extradición, la Fiscalía de Coahuila ya logró arrestar a varios de sus colaboradores en Torreón.

No obstante, existen indicios claros de que hay más personas involucradas en el caso, lo que derivaría en nuevos arrestos para el deslinde de responsabilidades.

Pimentel González reveló que el Gobierno del Estado trabaja con la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Torreón para buscar una solución a las familias que perdieron parte de su patrimonio al hacer pagos por estos predios, incluyendo la posible compensación de los terrenos adquiridos y la venta de otros predios a precios accesibles.

“Estamos viendo la manera de compensarles los terrenos a familias que tienen como su máxima aspiración contar con un terreno propio, y la idea es que el gobierno estatal les pueda poner a su disposición la venta de terrenos a precios muy accesibles”, subrayó.

El secretario de gobierno aclaró que el notario involucrado no es un servidor público, sino un particular con concesión para ejercer la fe pública (fiat notarial).