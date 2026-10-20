Buscan a conductor que atropelló a dos personas en motocicleta

Autoridades de tránsito revisarán cámaras de seguridad para dar con el responsable del percance vial registrado en Villas de San Patricio.

Dos personas resultaron lesionadas luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por un vehículo cuyo conductor se retiró del lugar, en calles del fraccionamiento Villas de la Angostura.

Los afectados fueron identificados como María del Socorro, de 48 años, y Juan Carlos Salazar, de 44, quienes circulaban por el sector cuando ocurrió el percance, alrededor de las 7:15 de la mañana.

El accidente se registró en el cruce de las calles Villas de San Patricio y Parras, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un automóvil chocó contra la motocicleta en la que se desplazaba la pareja.

Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a ambos ocupantes y proporcionarles atención médica por las lesiones que presentaban. También llegaron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de lo sucedido.

Sin embargo, cuando las autoridades arribaron, el conductor del vehículo involucrado ya se había retirado, por lo que no fue posible entrevistarlo ni establecer su identidad en ese momento.

Ante lo ocurrido, se contempla revisar las cámaras de vigilancia instaladas en la zona para obtener información que permita localizar al responsable. Los afectados podrán presentar la denuncia correspondiente para que las autoridades den seguimiento al caso.