Buscadores de empleo enfrentan bajos salarios en Ramos Arizpe

Personas que buscan trabajo señalan que las principales barreras son salarios de entre 330 y 400 pesos diarios, pero con exigencia de experiencia especializada

Bajos salarios, requisitos de experiencia que no siempre se anuncian desde el inicio, vacantes que se cubren rápidamente y exigencias documentales difíciles de cumplir son algunos de los principales obstáculos que enfrentan actualmente quienes buscan empleo en la región sureste de Coahuila.

Durante jornadas de reclutamiento, aspirantes relataron que algunas empresas ofrecen sueldos diarios de entre 330 y 400 pesos, aunque los puestos con mejores ingresos suelen exigir conocimientos o experiencia especializada, principalmente en procesos como soldadura y robótica.

Ana Soto, quien lleva más de dos meses buscando empleo, señaló que una de las principales frustraciones es acudir a procesos de selección sin que previamente se informen todos los requisitos.

Explicó que en algunas convocatorias difundidas en redes sociales no se especifica que se necesita experiencia en soldadura robótica, lo que provoca que decenas de personas acudan y sean descartadas al llegar.

“Había como unas 100 personas y rechazaron a muchas porque quieren personas con experiencia en soldadura robótica y en la publicación de Facebook no dice eso. Entonces creo que solo nos hacen perder el tiempo”, señaló.

Otro problema es que algunas vacantes se cubren durante las primeras horas de reclutamiento, por lo que personas que permanecen esperando terminan recibiendo la noticia de que ya no existen plazas disponibles.

Los salarios también son un factor determinante. De acuerdo con los testimonios, varias compañías ofrecen alrededor de 330 o 340 pesos diarios, mientras que algunos puestos mejor pagados llegan a los 400 o 420 pesos por día, pero con mayores exigencias técnicas.

A esto se suman descuentos por conceptos como ahorro, comedor o transporte, lo que reduce el ingreso semanal disponible.

Entre quienes buscan empleo existe además resistencia a contratarse mediante compañías o intermediarios debido a que, aseguran, las prestaciones y salarios suelen ser menores que en una contratación directa.

Los buscadores de empleo relacionan esta situación con la alta rotación de personal, ya que algunas personas permanecen pocos meses en un puesto antes de volver a buscar mejores condiciones.

Otro filtro frecuente es la solicitud de cartas de recomendación de empleos anteriores, requisito que algunos aspirantes consideran difícil de cumplir, especialmente cuando trabajaron durante años para compañías que ya no mantienen contacto con exempleados o que no expiden estos documentos.

También pesa el costo de buscar empleo diariamente a las Alameda de Saltillo y Ramos Arizpe , oficinas o empresas implica gastos de transporte y tiempo, lo que lleva a algunos aspirantes a limitar su búsqueda a vacantes cercanas a la ciudad.

Los testimonios muestran además que quienes dejan un empleo no siempre lo hacen únicamente por salario. Algunos mencionaron presión por aumentar la producción, malos ambientes laborales o exigencias mayores sin una mejora proporcional en la remuneración.