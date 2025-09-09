Busca reactivar siete proyectos de energías limpias en Coahuila

Las inversiones contempladas superan los 500 millones de pesos en conjunto y se ubican en distintas regiones del estado de Coahuila

El estado de Coahuila tiene en cartera al menos siete proyectos de energías limpias, entre eólicos y solares, que se mantienen en espera de definiciones del Gobierno Federal para poder avanzar en su construcción y operación, informó el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez.

Las inversiones contempladas superan los 500 millones de pesos en conjunto y se ubican en distintas regiones del estado, principalmente en la Sureste, Centro y Norte.

Según Olivares, las compañías interesadas ya manifestaron su disposición para retomar los planes que quedaron detenidos desde el sexenio anterior, siempre que se clarifiquen las regulaciones para la generación y distribución a particulares.

El funcionario subrayó que la disponibilidad de energía es clave para mantener la competitividad de Coahuila, especialmente frente a los retos de la industria automotriz y la llegada de nuevas inversiones.

“La energía es infraestructura vital para que sigan llegando inversiones al país y particularmente a nuestro estado”, señaló.

Además, adelantó que el Gobierno estatal trabaja en un programa para incentivar a las grandes compañías instaladas en Coahuila a consumir productos y servicios de proveedores locales.

El esquema contempla apoyos y estímulos que serán anunciados en las próximas semanas, con el objetivo de fortalecer el encadenamiento productivo en sectores estratégicos.

Actualmente, la Secretaría de Economía tiene identificadas entre 200 y 300 empresas coahuilenses con potencial para integrarse a la cadena de proveeduría, aunque algunas todavía requieren certificaciones internacionales.

El gobierno prevé acompañarlas en procesos de capacitación en coordinación con organismos empresariales y cámaras industriales.

Con estas medidas, el estado busca no solo destrabar los proyectos energéticos, sino también consolidar un ecosistema que combine inversión extranjera con proveeduría local, garantizando empleos y desarrollo económico rumbo a 2026.