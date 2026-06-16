Busca Ramos Arizpe retirar arena y grava de las calles

El municipio prepara un programa para retirar temporalmente estos materiales cuando se encuentren almacenados en la vía pública para reducir inundaciones

Los montones de arena, grava y materiales de construcción que permanecen durante meses frente a viviendas podrían comenzar a desaparecer de las calles de Ramos Arizpe como parte de una estrategia municipal para reducir inundaciones y encharcamientos durante la temporada de lluvias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el municipio prepara un programa para retirar temporalmente estos materiales cuando se encuentren almacenados en la vía pública, debido a que gran parte termina siendo arrastrada por la lluvia y obstruye alcantarillas, bocas de tormenta y drenajes pluviales.

Explicó que las precipitaciones recientes evidenciaron nuevamente este problema, ya que una cantidad importante de arena y grava fue localizada en la infraestructura pluvial, reduciendo la capacidad de desalojo del agua y generando acumulaciones en distintos sectores de la ciudad.

“Muchas veces vemos montones de arena o grava afuera de las casas durante meses o incluso años. Cuando llueve, esos materiales terminan en las alcantarillas y provocan taponamientos”, señaló.

La propuesta contempla que personal de Servicios Primarios retire los materiales sobrantes que permanezcan en espacios públicos y los resguarde en instalaciones municipales.

Para garantizar que los propietarios no pierdan su inversión, el Ayuntamiento entregará un vale por la cantidad de material retirado, el cual podrá ser canjeado posteriormente cuando el ciudadano necesite continuar una construcción, ampliación o remodelación en su vivienda.

Gutiérrez Merino indicó que el objetivo no es sancionar a los ciudadanos, sino prevenir afectaciones durante las lluvias y mantener libre la infraestructura pluvial del municipio.

El proyecto será presentado próximamente ante el Cabildo para su análisis y, en su caso, aprobación, con el propósito de establecer reglas claras para el retiro, resguardo y devolución de los materiales.

De concretarse la medida, Ramos Arizpe contaría con un mecanismo inédito para atender una de las principales causas de obstrucción en alcantarillas y drenajes durante la temporada de lluvias.