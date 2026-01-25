Busca Ramos Arizpe reforzar su policía con sueldo de 16 mil pesos

La proyección para 2026 es alcanzar un estado de fuerza de 175 policías activos, por lo que todavía se requiere contratación y suplir bajas constantes

Con el objetivo de fortalecer su estado de fuerza, el municipio de Ramos Arizpe mantiene abierta la convocatoria para integrar nuevos elementos a la Policía Municipal, ofreciendo salarios iniciales de 16 mil 500 pesos mensuales libres, uno de los más competitivos a nivel estatal.

De acuerdo con el director de Recursos Humanos del municipio, Felipe de Jesús Aguirre, actualmente la corporación se encuentra cerca de su meta operativa, aunque aún enfrenta vacantes derivadas de la rotación natural de personal.

Meta de policías activos para 2026

La proyección para 2026 es alcanzar un estado de fuerza de 175 policías activos, por lo que todavía se requiere la contratación de al menos 15 nuevos elementos, además de cubrir las bajas que se presentan de manera constante.

El funcionario explicó que, pese a las mejoras salariales y a la estabilidad laboral dentro de la corporación, la alta demanda de empleo en el sector industrial de la región ha influido en la rotación de personal.

Indicó que algunos elementos optan por incorporarse a otras actividades económicas o aprovechar nuevas oportunidades laborales.

Requisitos académicos para aspirantes

La convocatoria está dirigida a personas con al menos estudios de preparatoria concluida; sin embargo, también se ha registrado el ingreso de aspirantes con licenciatura o que continúan su formación académica durante su carrera policial.

Una vez que entregan su documentación, los candidatos deben cursar una academia de formación y aprobar evaluaciones médicas, psicológicas, socioeconómicas y controles de confianza, filtros que reducen el número de aspirantes aceptados.

Las autoridades municipales señalaron que el enfoque no es únicamente incrementar el número de policías, sino garantizar que quienes se integren cuenten con el perfil adecuado para fortalecer la seguridad en el municipio, priorizando la calidad del personal sobre la cantidad.