Busca Ramos Arizpe asegurar el abasto de agua en 2026

Ante el crecimiento urbano y la presión sobre los recursos hídricos, el municipio de Ramos Arizpe avanza en estudios técnicos especializados para localizar nuevas fuentes de agua potable, con el objetivo de garantizar el suministro durante 2026 y los próximos años.

A través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), el Gobierno Municipal mantiene en marcha una estrategia basada en análisis geohidrológicos y trabajo de campo, que permita tomar decisiones con sustento técnico y reducir riesgos en la exploración.

Como parte de estas acciones, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó una visita a la zona de San José de los Nuncios, donde especialistas en geología y personal de EMAS desarrollan estudios para identificar puntos con potencial hídrico.

Los trabajos incluyen métodos geológicos y geofísicos que permiten conocer las condiciones del subsuelo y evaluar la probabilidad de encontrar agua.

Durante el recorrido, se informó que estos estudios no garantizan resultados inmediatos, pero sí reducen la incertidumbre al momento de invertir recursos públicos en perforaciones o infraestructura. El alcalde señaló que el proceso requiere tiempo, planeación y cautela, pero es necesario para responder a una de las principales preocupaciones de la población: el acceso al agua.

El municipio destacó que la búsqueda de nuevas fuentes forma parte de una visión de largo plazo, que combina exploración técnica, uso responsable de recursos y coordinación permanente con EMAS, con la finalidad de fortalecer la seguridad hídrica de Ramos Arizpe.