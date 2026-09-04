Busca Poder Judicial de Coahuila integrar más de 20 nuevos jueces

Anuncia el Poder Judicial de Coahuila la incorporación de entre 22 y 25 nuevos jueces para agilizar procesos, principalmente en Saltillo y Torreón

El Poder Judicial de Coahuila busca incorporar entre 22 y 25 nuevos jueces para fortalecer el sistema judicial y agilizar el desahogo de los procesos, particularmente en los municipios de Saltillo y Torreón, donde se concentra la mayor carga de trabajo y rezago.

El presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, explicó que actualmente Coahuila cuenta con 105 jueces y la meta es alcanzar alrededor de 130 juzgadores en las materias civil, familiar, mercantil, penal y laboral.

Señaló que el incremento permitirá reducir los tiempos de espera para las audiencias, al considerar que actualmente cada juez atiende alrededor de 2 mil juicios al año, lo que dificulta mantener al día la carga de trabajo.

“No es por falta de capacidad, lo que pasa es que cada uno de nuestros jueces lleva 2,000 juicios al año. Es humanamente y en el tiempo imposible poder ir al día”, expresó.

Para avanzar en esta estrategia, el Poder Judicial recibirá una ampliación presupuestal de $80 millones de pesos autorizada por el Gobierno del Estado, de los cuales $51 millones serán destinados a contratación de personal y mejora salarial, mientras que entre 28 y 29 millones se aplicarán en infraestructura tecnológica y vehículos para actuarios.

En una primera etapa, durante septiembre, se contempla la incorporación de alrededor de 15 jueces para reforzar distintas regiones, con prioridad en las materias familiar, laboral y mercantil en Saltillo, además de fortalecer la atención en Monclova, Piedras Negras, Acuña y Sabinas.

La meta final será integrar entre 22 y 25 nuevos juzgadores al sistema judicial estatal.