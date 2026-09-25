Busca Parras blindarse ante apagones de CFE y mantener turismo

Como parte de estas acciones, recientemente se incorporó un generador de 325 kVA para mantener operando el Pozo 1 aun durante fallas eléctricas

El alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara, señaló que el municipio prepara una inversión importante en infraestructura eléctrica para reducir las afectaciones que provocan los apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), particularmente en servicios básicos como el suministro de agua.

Como parte de estas acciones, recientemente se incorporó un generador de 325 kVA para mantener operando el Pozo 1 aun durante fallas eléctricas, beneficiando a alrededor de 20 mil usuarios.

Orozco Lara destacó además que Parras mantiene una etapa de crecimiento económico por la llegada y expansión de empresas, lo que representa nuevas fuentes de empleo y mayor movimiento para el municipio.

Tan solo la ampliación de Chiligrín contempla más de 140 empleos directos, mientras que otras inversiones han permitido fortalecer la actividad industrial y comercial de la localidad.

En materia turística, el alcalde indicó que también se busca cuidar que el crecimiento de la demanda no se traduzca en incrementos excesivos en las tarifas de hospedaje, para evitar que Parras sea percibido como un destino caro.

La intención, dijo, es mantener una oferta accesible y atractiva para visitantes de Coahuila, de otros estados del país y del extranjero, aprovechando el potencial que tiene el Pueblo Mágico, especialmente durante temporadas de alta afluencia como las vendimias.