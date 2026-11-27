La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila plantea reubicar las aproximadamente 112 ladrilleras registradas en Saltillo y Matamoros

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila plantea reubicar las ladrilleras que operan en Saltillo e incorporar tecnologías menos contaminantes a sus procesos de producción, ante las prácticas irregulares de quema de neumáticos y extracción de materiales, informó Susana Estens de la Garza, titular de la dependencia estatal.

La funcionaria señaló que se cuenta con un inventario de aproximadamente 112 ladrilleras, aunque reconoció que resulta complicado mantener actualizado el registro debido a que estos establecimientos pueden cambiar de ubicación en cuestión de días, dependiendo de la disponibilidad de materiales.

La problemática se concentra principalmente en Saltillo, aunque también se han identificado establecimientos de este tipo en el municipio de Matamoros.

Estens de la Garza explicó que algunas ladrilleras recurren a la extracción de agua de arroyos sin autorización federal, así como al aprovechamiento de tierra en terrenos que no son propiedad de quienes realizan esta actividad.

Estas irregularidades requieren la intervención de los tres órdenes de gobierno, debido a las distintas competencias en materia de aprovechamiento de recursos naturales, uso de suelo y contaminación atmosférica.

“Lo que se propone en este caso es una solución de fondo en donde las ladrilleras puedan operar en otro sitio, pero con mejor tecnología”, explicó.

La secretaria reconoció que la quema irregular de neumáticos resulta difícil de detectar, debido a que estas prácticas se realizan principalmente durante las noches y los fines de semana.

Aunque existe la posibilidad de que las irregularidades estén extendidas entre estos establecimientos, la dependencia no cuenta con una cifra precisa de cuántas ladrilleras utilizan neumáticos como combustible.

Retiran acero de quemas clandestinas

La Secretaría de Medio Ambiente también ha identificado sitios donde se realizan quemas clandestinas de neumáticos con la finalidad de recuperar y comercializar el acero que contienen.

Como parte de las acciones para desalentar esta práctica, la dependencia retira el material metálico recuperado y busca identificar a los responsables.

Estens de la Garza advirtió que las emisiones contaminantes tienen consecuencias más graves para la población durante la temporada de inversiones térmicas, debido a que las condiciones atmosféricas dificultan su dispersión.

La propuesta de reubicación no contempla eliminar la fabricación artesanal de ladrillos, una actividad económica con años de presencia en la región, sino establecer mejores condiciones tecnológicas y ambientales para su funcionamiento.