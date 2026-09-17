Busca Manolo frenar apagones que afectan el abasto de agua

También reconoció que el problema no es exclusivo de Saltillo, ya que se han registrado afectaciones en los pozos de distribución de Torreón,

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que su administración trabaja de manera coordinada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los alcaldes para buscar estrategias que permitan evitar que los apagones continúen afectando el suministro de agua en los municipios de Coahuila.

También reconoció que el problema no es exclusivo de Saltillo, ya que se han registrado afectaciones en los pozos de distribución de Torreón, Sabinas y otros municipios, donde los cortes de energía impiden el funcionamiento de las bombas y repercuten directamente en el abasto del vital líquido.

En Saltillo, la problemática se ha agudizado durante las últimas semanas debido a la falta de energía en las bombas de los pozos, generando cortes de agua de varios días en diferentes colonias e incluso manifestaciones de ciudadanos inconformes por la falta del servicio.

Ante esta situación, Jiménez Salinas pidió mantener la atención de la CFE sobre los apagones y los llamados “picos de energía”, al señalar que es necesario evitar que estas fallas eléctricas sigan afectando el abasto de agua, debido a que se trata de una problemática que ya impacta a distintos puntos de la entidad.