Busca extrabajador de GM reinsertarse laboralmente tras recorte

Librado Reséndiz explicó que apenas comienza su búsqueda de empleo y se encontró con una alta afluencia de personas en condiciones similares

Uno de los mil 900 trabajadores liquidados de General Motors el pasado viernes 16 de enero acudió este viernes 30 a la Feria del Empleo en Saltillo, con la expectativa de encontrar una nueva oportunidad laboral tras el ajuste de personal registrado en la planta.

Se trata de Librado Reséndiz, quien explicó que apenas comenzaba su búsqueda de empleo y se encontró con una alta afluencia de personas en condiciones similares.

“Sí es bastante gente, nos tocó ver el reajuste y ahora más que darle”, comentó al recorrer los módulos de reclutamiento.

El extrabajador relató que el despido fue sorpresivo y se dio sin previo aviso.

“Nomás nos juntaron, ya tenían la lista y nos fueron hablando uno por uno”, señaló. En su caso, tenía un año con nueve meses laborando en la empresa, desempeñándose como materialista y montacarguista.

Sobre la liquidación recibida, consideró que fue conforme a lo que marca la ley, aunque evitó calificarla como suficiente.

“Fue justa, no sé si sea buena o no, pero fue lo que correspondía”, expresó.

Reséndiz indicó que, pese a que se mencionó públicamente que habría acompañamiento o preferencia para la recolocación de extrabajadores de GM, hasta el momento no ha recibido información directa por parte de autoridades o empresas.

“Se había comentado eso, pero aquí no nos han dicho nos han dicho nada, ni que nos acerquemos a algún módulo especial”, afirmó.

Ante la necesidad de reincorporarse pronto al mercado laboral, dijo que no está siendo exigente en el tipo de vacante que busca.

“Ahorita lo que sea es bueno, no me pongo tan exigente”, añadió.

Finalmente, al observar la cantidad de asistentes, reconoció que el panorama es competitivo.

“Somos bastantes personas, fue sorpresivo y ojalá todos encontremos un lugar para estar mejor”, concluyó.

La presencia de extrabajadores de GM en la feria reflejó el impacto inmediato de los ajustes productivos recientes y la presión existente sobre el mercado laboral regional, donde cientos de personas buscan reinsertarse en un corto plazo.