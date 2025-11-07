Busca Diócesis de Saltillo recaudar 8 mdp con campaña del diezmo

La autoridad eclesiástica explicó que el diezmo representa una ofrenda voluntaria de los fieles católicos para contribuir al funcionamiento de la Iglesia

La Diócesis de Saltillo lanzó su campaña anual del diezmo 2025 con la meta de recaudar 8 millones de pesos, recursos que se destinarán al sostenimiento de las 95 parroquias que integran la diócesis, así como a sus proyectos pastorales y actividades comunitarias, informó en rueda de prensa el obispo Hilario González García.

Durante la presentación, la autoridad eclesiástica explicó que el diezmo representa una ofrenda voluntaria de los fieles católicos para contribuir al funcionamiento de la Iglesia, y no una obligación.

Este año, la campaña lleva por lema “Tu ofrenda, una bendición”, e invita a los creyentes a compartir sus recursos como muestra de gratitud por las bendiciones recibidas.

El obispo destacó que los fondos recaudados se distribuyen de la siguiente manera: 85 por ciento se canaliza a los proyectos pastorales y al mantenimiento de las parroquias, 10 por ciento a las vicarías y 5 por ciento a los gastos operativos de la campaña.

El obispo precisó que en la edición pasada la meta fue de 7 millones de pesos, y se alcanzó casi en su totalidad, con un cumplimiento del 98 por ciento.

Para este año se busca superar esa cifra con la colaboración de sacerdotes, agentes de pastoral y comunidades religiosas de toda la región.

Las aportaciones podrán realizarse durante los meses de noviembre y diciembre, ya sea mediante los sobres distribuidos en las parroquias, transferencias bancarias o directamente en las oficinas del obispado.

El diezmo equivale aproximadamente a un día de salario o de ingresos al año, y según la Iglesia, representa un acto de fe, gratitud y compromiso con el sostenimiento de la comunidad católica.