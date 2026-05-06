Busca CTM ubicar 17 millones de cuentas de ahorro no reclamadas

El dirigente señaló que esta cifra fue confirmada tras un diálogo con autoridades del sistema de pensiones, lo que encendió alertas

La Confederación de Trabajadores de México impulsará un acuerdo nacional para localizar a trabajadores que no tienen conocimiento de sus cuentas de ahorro para el retiro, que en México suman alrededor de 17 millones, informó el líder sindical Tereso Medina.

El dirigente señaló que esta cifra fue confirmada tras un diálogo con autoridades del sistema de pensiones, lo que encendió alertas sobre la falta de información que tienen millones de trabajadores sobre sus recursos acumulados en Afores.

Explicó que muchos de estos casos corresponden a trabajadores que migraron a Estados Unidos o que dejaron de cotizar, sin que ellos o sus familias tengan conocimiento de que cuentan con un ahorro disponible.

Ante este panorama, planteó establecer una estrategia conjunta entre sindicatos, autoridades y organismos como el IMSS para rastrear a los trabajadores y garantizar que puedan acceder a sus recursos.

Medina aseguró que, aunque el dinero está resguardado y generando rendimientos, es necesario que los trabajadores conozcan y ejerzan su derecho sobre estos fondos, al considerarlo una de las principales demandas actuales de la clase trabajadora.

En paralelo, el líder cetemista planteó una agenda laboral que incluye la revisión de impuestos sobre prestaciones como horas extra, aguinaldo y utilidades, al considerar que actualmente existe una carga fiscal que desincentiva el ingreso de los trabajadores.

También propuso revisar figuras como el monto independiente de recuperación (MIR), al señalar que ya cumplió su objetivo inicial en el incremento salarial, así como actualizar el subsidio al empleo, que —dijo— ha quedado rezagado frente al crecimiento del salario.

Además, planteó la necesidad de avanzar hacia un seguro de desempleo y realizar un análisis profundo del sistema de salud, particularmente del IMSS, ante deficiencias en atención, medicamentos y servicios.