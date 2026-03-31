Busca 'Croquetón' apoyar a animales vulnerables en Torreón

La iniciativa encabezada por Vero Martínez busca reunir alimento para perros y gatos en situación vulnerable y apoyar a refugios

En un esfuerzo por promover el bienestar animal, la presidenta del PRI Torreón, Vero Martínez, lanzó la campaña “Croquetón”, destinada a recolectar alimento para perros y gatos en situación vulnerable.

Las instalaciones del Comité Municipal se han habilitado como centro de acopio, donde los ciudadanos podrán donar croquetas que serán entregadas a albergues y rescatistas que cuidan a estos animales necesitados.

Durante el evento inaugural, Martínez enfatizó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que no solo brindan apoyo a quienes protegen a los animales, sino que también fomentan una mayor conciencia social sobre su cuidado.

“Con el Croquetón queremos sumar voluntades y hacer equipo con la ciudadanía para ayudar a quienes más lo necesitan. Cuidar a nuestros animales también habla de la calidad de nuestra comunidad”, manifestó la presidenta.

Además, hizo un llamado a la población para participar, recordando que cada donación, por pequeña que sea, puede tener un impacto significativo.

Con esta campaña, el PRI Torreón reafirma su compromiso con la comunidad y su apoyo a causas que generan un cambio positivo.