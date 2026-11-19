Blas Flores, jefe de Proyectos Estratégicos de Coahuila, informó que están a la espera de concretar un acercamiento institucional con la gobernadora

Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, informó que están a la espera de concretar un acercamiento institucional con la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, con quien se buscará fortalecer la relación entre ambas entidades.

Como parte de esta estrategia, adelantó que, derivado de las conversaciones sostenidas durante el Rodeo Saltillo, una comitiva del Rodeo de Houston visitará Coahuila a principios del próximo año, mientras que representantes del estado realizarán una visita a Fort Worth, Texas, para estrechar vínculos con otro de los importantes circuitos de rodeo.

El funcionario destacó que estas reuniones permitirán generar nuevas colaboraciones y aprovechar el interés que despertó el Rodeo Saltillo, luego de que representantes del sector conocieran los resultados del evento.

Por otra parte, respecto al proyecto del domo, al que calificó como una obra ambiciosa y retadora, aseguró que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido por la Secretaría de Obras Públicas.

Aunque evitó comprometerse con una fecha exacta de conclusión, señaló que la expectativa es que pueda estar listo durante 2027 y contar con capacidad para albergar hasta 12 mil personas.