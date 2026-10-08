Busca Attolini para ser defensor de la transformación en Torreón

Por: Irene Zapata 07 Octubre 2026, 15:49 Compartir

Attolini Murra dijo que ya se registró, aunque aclaró que no existen tiempos establecidos para ello, pues se tratan de procesos intrapartidistas

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El diputado Antonio Attolini Murra confirmó que se registró para buscar ser coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, un término utilizado por Morena para referirse a sus candidatos. Attolini Murra dijo que ya se registró, aunque aclaró que no existen tiempos establecidos para ello, pues se tratan de procesos intrapartidistas. No obstante, el proceso electoral empieza el 1 de diciembre próximo. “Como todo responde a una dinámica interna del partido, no está sujeto a ningún tipo de calendario legal o jurídico, esto es únicamente una posición que el partido abre para asumir una más de las muchas responsabilidades que tenemos”. Attolini Murra dijo que “miles” se han registrado buscando las coordinaciones y que cualquiera que esté interesado puede postularse. Respecto al relevo de la dirigencia estatal de Morena, que ostenta actualmente Diego del Bosque, quien asumirá como diputado local en enero, Attolini señaló que se definirá por el CEN, para determinar quién tutelará el proceso electoral del próximo año. “Puede ser (un o una dirigente) interno, o un delegado… A mí me interesaría que sea un obradorista, hombre o mujer, que tengla claro que para defender la transformación, necesitamos estar con el pueblo y para él”.