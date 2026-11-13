Buen Fin divide opiniones en Saltillo. ¿De contado o a meses?]

Mientras algunas familias buscan aprovechar los descuentos para comprar muebles y ropa, otras desconfían de las promociones y prefieren pagar de contado

A pocas semanas de Navidad y con dos quincenas por delante para organizar los gastos decembrinos, el Buen Fin genera opiniones encontradas entre los habitantes de Saltillo, donde algunas familias buscan adelantar sus compras navideñas, mientras otras prefieren evitar los créditos y las promociones que podrían comprometer sus ingresos de enero.

La compra de ropa, muebles, calzado, videojuegos y regalos para los hijos figura entre las prioridades de los consumidores, quienes reconocen que la cercanía de las fiestas obliga a distribuir cuidadosamente el dinero disponible.

Azucena Falcón planea aprovechar las promociones para adquirir una recámara para sus hijos, además de ropa y regalos navideños. Explicó que recientemente compró muebles para su vivienda y después descubrió que algunos artículos comenzaron a ofrecerse con descuentos.

La consumidora considera que sí existen oportunidades de ahorro durante el Buen Fin, aunque reconoce que las compras de Navidad representan un gasto importante, especialmente porque sus hijos ahora prefieren videojuegos y artículos de mayor precio.

En contraste, Leonardo Valdés advirtió sobre los riesgos de adquirir productos mediante mensualidades o utilizar tarjetas de crédito sin una planeación adecuada. Señaló que prefiere ahorrar y pagar de contado para evitar compromisos financieros que se prolonguen durante los primeros meses del siguiente año.

Por su parte, Gloria Ruiz expresó desconfianza hacia algunas promociones, al considerar que ciertos establecimientos modifican sus precios durante la temporada. Por esa razón, acostumbra comprar los regalos de Navidad con varios meses de anticipación, evitando las aglomeraciones y los gastos de última hora.

Perla Sánchez señaló que entre sus principales intereses están la ropa y los regalos para las celebraciones decembrinas. Aunque utiliza tarjetas de crédito, considera importante buscar alternativas económicas y evitar comprometerse con sistemas de vales o financiamientos que puedan generar deudas.

Por otro lado, Roberto Rodríguez contempla adquirir un sombrero, botas o pantalones si encuentra precios accesibles. Explicó que en ediciones anteriores del Buen Fin ha conseguido descuentos en ropa, pero procura pagar de contado y, cuando utiliza crédito, mantenerse al corriente con sus obligaciones.

Axel Ortega reconoció que nunca ha aprovechado las promociones del Buen Fin, aunque le interesaría adquirir ropa o accesorios. Actualmente se encuentra ahorrando para comprar regalos navideños y prefiere evitar las compras a crédito por el riesgo de acumular pagos.

Las opiniones reflejan distintas formas de administrar el presupuesto familiar: desde quienes aprovechan las ofertas para adelantar sus compras hasta quienes cuestionan los descuentos y prefieren esperar a contar con el dinero suficiente.

Con la llegada del Buen Fin y la proximidad de Navidad, el principal desafío para los consumidores será equilibrar las compras de temporada con los gastos habituales del hogar, sin comprometer los ingresos con los que deberán comenzar el próximo año.