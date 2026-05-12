Brigadas contienen conatos en la sierra de Arteaga

Autoridades atribuyen la mayoría de los conatos de incendio en la sierra de Arteaga a descargas eléctricas y mantienen vigilancia ante los riesgos.

Aunque en lo que va del año se han registrado 31 conatos de incendio en la sierra de Arteaga, la mayoría originados por descargas eléctricas, el municipio no reporta hasta ahora incendios forestales de gran magnitud.

El director de Protección Civil de Arteaga, Leonel Martínez, informó que las lluvias registradas durante las últimas semanas ayudaron a disminuir el riesgo de propagación de fuego en zonas boscosas, especialmente durante la temporada vacacional de Semana Santa.

Explicó que alrededor del 50 por ciento de los conatos atendidos fueron provocados por rayos en partes altas de la sierra, mientras que el resto corresponde a quemas controladas que se salieron de control e incendios pequeños a orillas de carretera.

Pese a ello, señaló que todos los incidentes lograron ser controlados rápidamente gracias a la coordinación entre brigadas municipales, Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal.

“Ahorita hasta el momento incendios no hemos tenido en el municipio. Hemos tenido bastantes conatos que se han podido atacar de manera inmediata”, explicó.

Martínez advirtió que las condiciones climáticas siguen siendo variables, ya que aunque se presentan lluvias, el terreno vuelve a secarse rápidamente debido a las altas temperaturas.

Indicó además que brigadas trabajan actualmente en la limpieza de orillas de carretera para evitar que incendios menores puedan extenderse hacia áreas forestales.

Protección Civil mantiene vigilancia permanente en la zona serrana de Arteaga ante el riesgo de nuevos incendios durante las próximas semanas de calor extremo.