Brigada 'Todos por Más en Tu Colonia' llega a Cañadas del Mirador

Brigadas del programa “Todos por Más en Tu Colonia” realizaron limpieza, descacharrización y mantenimiento en Cañadas del Mirador, Ramos Arizpe

Vecinos de la colonia Cañadas del Mirador recibieron este viernes a las brigadas del programa “Todos por Más en Tu Colonia”, que llevan a cabo trabajos de limpieza, descacharrización y mantenimiento en espacios públicos de Ramos Arizpe.

Las acciones incluyeron el retiro de escombro, limpieza de arroyos, poda de árboles, pintura, reparación de alumbrado público y atención a mascotas, con la participación de cuadrillas de Servicios Primarios, Parques y Jardines y Ecología.

El programa busca atender de manera directa a colonias que presentan mayor necesidad de rehabilitación de espacios comunes y generar condiciones más seguras para la convivencia vecinal.

En paralelo a los trabajos en Cañadas del Mirador, se realizaron labores de mantenimiento en otros puntos del municipio: la plaza Santo Domingo ya fue rehabilitada, en la plaza Cetis 60 continúan las labores de limpieza y, en el Centro Comunitario Blanca Esthela los trabajos fueron concluidos. También se registró intervención en la colonia Sierra Morena, con limpieza del canal, y en el parque de los Pinos, con corte de áreas verdes.

Las brigadas también apoyaron en el bulevar Díaz Ordaz y en el DIF Municipal, donde se retiraron árboles caídos y se realizaron acciones de embellecimiento urbano.

De acuerdo con el Ayuntamiento, este programa se extenderá a más colonias en los próximos días, con el objetivo de mantener en mejores condiciones los espacios públicos de la ciudad.