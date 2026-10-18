Braña Mojica rechaza acusaciones y pide unidad en Morena

El diputado federal confirmó que buscará la coordinación territorial de Morena en Ciudad Victoria y llamó a evitar confrontaciones rumbo a 2027

En medio del proceso interno de Morena para definir la coordinación territorial de Ciudad Victoria —posición que eventualmente derivará en la candidatura a la alcaldía de la capital—, el legislador federal José Braña Mojica emitió un firme llamado a la unidad dirigido a la militancia y a todos los simpatizantes del movimiento.

En su mensaje, difundido a través de sus redes sociales, Braña exhortó a dejar de lado la confrontación, evitar la división o responder a campañas de difamación, enfatizando que el proyecto de la transformación en la capital del estado debe prevalecer con trabajo en equipo por encima de los intereses personales.

"No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir trabajando y mantenernos unidos", expresó el diputado federal por el Distrito 05, quien confirmó que buscará registrarse en el proceso interno al contar con respaldo ciudadano en colonias y comunidades de Victoria.

Braña Mojica, considerado el diputado federal más votado en la historia reciente de la capital con más de 120 mil sufragios, rechazó categóricamente señalamientos que intentan vincularlo con hechos de corrupción.

"Circularon distintas notas en las que se hace referencia a mi persona y se intenta involucrarme en hechos que no me corresponden. Quiero ser muy claro: rechazo categóricamente cualquier señalamiento en mi contra. Cada quien es responsable de sus acciones y quiero decirle a la oposición que no voy a caer en provocaciones", expuso.

El legislador tamaulipeco sostuvo que las críticas forman parte del ambiente político previo a la selección de perfiles y afirmó que cuenta con una trayectoria de más de dos décadas dentro del movimiento en la capital del estado.

Como parte de su propuesta de unidad, planteó que una vez concluido el registro ante las instancias de MORENA, se realice una reunión con todos los aspirantes para cerrar filas y evitar confrontaciones internas que puedan afectar al partido de cara al proceso electoral en Tamaulipas.

"Entre mis compañeras y mis compañeros creo que hoy más que nunca debemos cuidar la unidad y actuar con responsabilidad. Fortalezcamos los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y yo agregaría una más: no dividir al movimiento", subrayó.

Braña Mojica aseguró que se mantiene tranquilo, firme y libre de señalamientos de corrupción, y que su registro busca fortalecer la transformación en Victoria con honestidad y resultados, como lo ha hecho el gobernador Américo Villarreal en Tamaulipas.