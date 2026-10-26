Bomberos rescatan a un perro de incendio en Ramos Arizpe

Fueron los vecinos quienes, además de alertar a los cuerpos de emergencia, arrojaron cubetas con agua para tratar de sofocar el fuego y evitar que se propagara

Un incendio al interior de una vivienda ubicada en la calle Nexpa 528, en la colonia Analco de Ramos Arizpe, fue controlado por bomberos de ese municipio, que lograron evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del inmueble y rescataron a un perro que se encontraba en el interior.

Bomberos ingresan por la fuerza para combatir el incendio

De acuerdo con el reporte, al arribar al domicilio, los elementos localizaron el fuego en un sillón ubicado en la sala, por lo que realizaron una entrada forzada por la puerta principal para iniciar las labores de combate, ya que al momento de los hechos los habitantes de la casa no se encontraban en el lugar.

Fueron los vecinos quienes, además de alertar a los cuerpos de emergencia, arrojaron cubetas con agua para tratar de sofocar el fuego y evitar que se propagara.

Los rescatistas lograron poner a salvo a un perro que permanecía dentro de la vivienda.

Señalan un posible corto circuito como causa

Según los primeros informes, la posible causa del incendio pudo haber sido un corto circuito detrás del sillón.

Luego de que el fuego fuera controlado, los cuerpos de rescate no reportaron daños a las viviendas aledañas.