Bomberos rescatan a cuatro personas durante incendio en Saltillo

Elementos de Bomberos en Saltillo ingresaron a una vivienda en la colonia Patria Nueva para poner a salvo a una adulta y tres menores.

Momentos de angustia se vivieron en una vivienda de la colonia Patria Nueva, donde elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo lograron poner a salvo a cuatro personas, una adulta y tres menores de edad, luego de que se registrara un incendio al interior del domicilio.

El reporte se atendió en la calle 3, donde los rescatistas encontraron humo saliendo del inmueble y escucharon llamados de auxilio, por lo que tuvieron que ingresar por la fuerza para sacar a sus ocupantes.

Las cuatro personas fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja y se confirmó que no presentaban lesiones. El fuego se concentró en una habitación, donde destruyó muebles, ropa, documentos y parte de un altar de muertos; además, las altas temperaturas ocasionaron que algunos cristales de las ventanas se quebraran.

Los bomberos realizaron labores de ventilación, enfriamiento y remoción de materiales, además de revisar ambas plantas de la vivienda para descartar que hubiera más personas en riesgo.

Durante la inspección también localizaron a un perro en el balcón, que se encontraba fuera de peligro.

Como medida preventiva, se suspendió el suministro eléctrico y se recomendó a los habitantes no regresar al domicilio hasta que especialistas revisen las instalaciones de gas y electricidad.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Estación 4, bajo el mando del teniente José Exiquio de la Rosa Acosta.