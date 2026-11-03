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Bomberos rescatan a cuatro personas durante incendio en Saltillo

Por: Antonio Herrera

02 Noviembre 2026, 21:09

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Elementos de Bomberos en Saltillo ingresaron a una vivienda en la colonia Patria Nueva para poner a salvo a una adulta y tres menores.

Bomberos rescatan a cuatro personas durante incendio en Saltillo

Momentos de angustia se vivieron en una vivienda de la colonia Patria Nueva, donde elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo lograron poner a salvo a cuatro personas, una adulta y tres menores de edad, luego de que se registrara un incendio al interior del domicilio.

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El reporte se atendió en la calle 3, donde los rescatistas encontraron humo saliendo del inmueble y escucharon llamados de auxilio, por lo que tuvieron que ingresar por la fuerza para sacar a sus ocupantes.

Las cuatro personas fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja y se confirmó que no presentaban lesiones. El fuego se concentró en una habitación, donde destruyó muebles, ropa, documentos y parte de un altar de muertos; además, las altas temperaturas ocasionaron que algunos cristales de las ventanas se quebraran.

Los bomberos realizaron labores de ventilación, enfriamiento y remoción de materiales, además de revisar ambas plantas de la vivienda para descartar que hubiera más personas en riesgo.

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Durante la inspección también localizaron a un perro en el balcón, que se encontraba fuera de peligro.

Como medida preventiva, se suspendió el suministro eléctrico y se recomendó a los habitantes no regresar al domicilio hasta que especialistas revisen las instalaciones de gas y electricidad.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Estación 4, bajo el mando del teniente José Exiquio de la Rosa Acosta.

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