Bomberos liberan a estudiante que quedó atrapada en una coladera

Personas que presenciaron el incidente solicitaron apoyo a través de los servicios de emergencia, debido a que la adolescente no podía liberar la pierna

Una estudiante de 14 años recibió auxilio de elementos de Bomberos después de que su pierna derecha quedara atrapada en una alcantarilla cuando regresaba a casa tras salir de la Secundaria 95, en Saltillo.

La menor, identificada como Victoria Guadalupe, caminaba por el cruce de las calles Carlos Salazar y Novena cuando uno de sus pies se introdujo en la abertura de la alcantarilla, lo que le impidió continuar su camino.

Personas que presenciaron el incidente solicitaron apoyo a través de los servicios de emergencia, debido a que la adolescente no podía liberar la pierna por sus propios medios.

Minutos después, personal del cuerpo de Bomberos llegó al lugar para realizar las maniobras de rescate. Los elementos utilizaron herramientas hidráulicas y de corte para trabajar en la estructura y liberar la extremidad de la estudiante.

Una vez que lograron sacarla, socorristas de Bomberos y de la Cruz Roja revisaron a Victoria Guadalupe para determinar si presentaba lesiones. Tras la valoración inicial, se informó que no tenía heridas de gravedad.

Debido a que la menor tenía dificultades para caminar después del incidente, fue trasladada en una ambulancia a su domicilio con apoyo de los rescatistas. Posteriormente, se indicó que buscaría atención médica por sus propios medios para evaluar las posibles lesiones ocasionadas por el accidente.