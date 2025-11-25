Bomberos de Ramos Arizpe reciben capacitación en Mercedes, Texas

Los bomberos y rescatistas de Ramos Arizpe reforzaron técnicas operativas para el control y extinción de incendios vehiculares

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe finalizaron una capacitación especializada en la Estación de Bomberos #1 de Mercedes, Texas, donde reforzaron técnicas operativas para el control y extinción de incendios vehiculares.

El entrenamiento se realizó como parte del programa de colaboración entre ambas ciudades.

El curso incluyó módulos de reconocimiento de riesgos, en los que los participantes identificaron peligros asociados a incendios en unidades de transporte y revisaron procedimientos de actuación según el tipo de siniestro.

También desarrollaron prácticas de fuego vivo, diseñadas para mejorar la respuesta bajo condiciones controladas y elevar la precisión en el manejo de emergencias.

Otro de los componentes principales fue el avance de líneas de manguera, orientado a incrementar la seguridad y eficiencia durante el ataque inicial, así como técnicas de supresión del fuego enfocadas en lograr un control más rápido del incidente.

La capacitación forma parte del hermanamiento entre Ramos Arizpe y Mercedes, un esquema que ha permitido el intercambio de formación técnica y experiencias operativas entre ambas corporaciones.

Para el municipio, estas prácticas representan una oportunidad de actualizar protocolos y fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias vehiculares, uno de los incidentes más frecuentes en la región.