Bodegas Capellanía amplía la oferta turística de Ramos Arizpe

La integración de Bodegas Capellanía a Vinos y Dinos busca vincular la actividad vitivinícola con el patrimonio paleontológico de Coahuila

Bodegas Capellanía, ubicada en la comunidad de Paredón, se incorporó a la ruta turística Vinos y Dinos, con lo que Ramos Arizpe amplía su oferta de enoturismo y fortalece la promoción de sus comunidades rurales como destinos para visitantes de la región sureste de Coahuila.

Un velociraptor se suma a los atractivos del viñedo

La incorporación se realizó en la exhacienda Amargos de San Juan, donde autoridades municipales y estatales, empresarios y representantes del Museo del Desierto participaron en la develación de una escultura de velociraptor, instalada como nuevo atractivo del viñedo propiedad de la familia Saro.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que Ramos Arizpe cuenta con siete viñedos y destacó que su promoción representa una oportunidad para atraer visitantes, generar empleos y fomentar inversiones en las comunidades rurales del municipio.

La integración de Bodegas Capellanía a Vinos y Dinos busca vincular la actividad vitivinícola con el patrimonio paleontológico de Coahuila, mediante una propuesta turística que permite diversificar las experiencias disponibles para quienes visitan la región.

Gutiérrez Merino señaló que los proyectos relacionados con la producción de vino ofrecen nuevas alternativas económicas para las comunidades del campo, al complementar sus actividades tradicionales con servicios turísticos y gastronómicos.

En el evento participaron la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua González; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el director general del Museo del Desierto, Arturo González González, quienes acompañaron a los representantes del viñedo.

Qué otros atractivos ofrece Ramos Arizpe

Además de sus viñedos, Ramos Arizpe promueve atractivos como Paredón, San Martín de las Vacas, las Termas de San Joaquín, el Museo de Historia, Dinolandia y Aqua Ramos, dentro de su estrategia de promoción turística.

La oferta municipal también contempla senderismo, ciclismo, cabalgatas, recorridos rurales y actividades culturales y gastronómicas, con las que se busca ampliar la llega