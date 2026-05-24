Bloqueo por caso Luisa Fernanda en Fundadores desata caos vial

La movilización provocó el cierre de los carriles de poniente a oriente, además de bloqueos en accesos y puentes vehiculares a la altura de Juan Navarro

La tarde de este sábado, un grupo de familiares y allegados de Luisa Fernanda tomó el bulevar Fundadores para exigir avances contundentes en el proceso judicial relacionado con la joven.

La movilización provocó el cierre de los carriles de poniente a oriente, además de bloqueos en accesos y puentes vehiculares a la altura de Juan Navarro, generando largas filas de automóviles y afectaciones al transporte público.

Durante la protesta, los manifestantes reclamaron que las autoridades actúen con mayor firmeza contra el presunto responsable, quien fue ingresado al penal el viernes pasado.

Sin embargo, denunciaron que el proceso legal no contempla el delito de feminicidio, sino únicamente cargos por agresiones cometidas contra la víctima cuando aún vivía, situación que consideran insuficiente y que podría derivar en una eventual liberación.

Elementos de tránsito implementaron desvíos y operativos para reducir el impacto vial, aunque la circulación permaneció complicada durante varias horas.

Los participantes aseguraron que mantendrán las manifestaciones hasta que el caso sea reclasificado y se garantice una investigación acorde con la gravedad de los hechos denunciados.