Bloqueo frente al Tec de Saltillo mantiene afectaciones viales

Al respecto, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, manifestó su respeto al movimiento estudiantil y al derecho de los jóvenes a expresar sus inconformidades

Las afectaciones a la circulación continúan frente al Instituto Tecnológico de Saltillo debido al bloqueo que mantienen estudiantes en esta importante arteria de la ciudad.

La situación ha generado inconformidad entre automovilistas y ciudadanos que diariamente utilizan esta vía, quienes cuestionan que un conflicto interno de la institución siga repercutiendo en la movilidad urbana, sin que las autoridades locales tengan facultades para resolver de fondo una problemática cuya atención corresponde al ámbito federal.

Al respecto, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, manifestó su respeto al movimiento estudiantil y al derecho de los jóvenes a expresar sus inconformidades.

Sin embargo, reconoció que se trata de una situación interna del Tecnológico y señaló que, desde el ámbito municipal, se brinda apoyo para prevenir incidentes y mantener condiciones de seguridad durante las manifestaciones, sin intervenir directamente en las decisiones que corresponden a las autoridades educativas federales.

Mientras las negociaciones y gestiones continúan, los usuarios de esta vialidad siguen enfrentando retrasos y complicaciones en sus traslados cotidianos.

El edil expresó su expectativa de que el conflicto encuentre una solución a la brevedad, a fin de evitar que las consecuencias se prolonguen y continúen afectando a terceros.

Por ahora, la atención permanece puesta en que las instancias competentes logren un acuerdo que permita liberar la circulación y recuperar la normalidad en este sector de Saltillo.