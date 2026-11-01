Bloqueo del Tec de Saltillo provoca caída del 30% en ventas

Comerciantes y empresarios pidieron liberar el bulevar Venustiano Carranza ante las pérdidas económicas que ha generado la protesta estudiantil

Ante las afectaciones económicas provocadas por el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza, comerciantes y representantes empresariales hicieron un llamado a la cordura a los estudiantes del Tecnológico de Saltillo que mantienen cerrada esta importante vialidad.

De acuerdo con el sector comercial, las ventas registraron una disminución de hasta el 30 por ciento durante el viernes, situación que perjudica directamente a negocios y trabajadores que dependen de sus ingresos diarios.

Representantes de CANACO, CANIRAC y comerciantes del Centro Histórico entregaron un posicionamiento a los cinco jóvenes que permanecían en el bloqueo, solicitándoles reconsiderar su protesta y permitir nuevamente la circulación.

Señalaron que, si bien respetan el derecho a manifestarse, las inconformidades internas del plantel no deberían afectar a miles de saltillenses, especialmente durante el fin de semana de Día de Muertos, cuando aumenta la movilidad de familias y consumidores.

El sector empresarial pidió liberar el bulevar este sábado y continuar las manifestaciones dentro de las instalaciones educativas, evitando mayores pérdidas económicas y complicaciones viales.

Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades educativas federales y del Tecnológico Nacional de México para alcanzar una solución que permita atender las demandas estudiantiles sin seguir perjudicando a comerciantes, trabajadores y ciudadanos ajenos al conflicto.