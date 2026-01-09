Bloqueo al juzgado por AHMSA afecta trámites judiciales

El plantón de obreros de Altos Hornos de México impide el acceso al Juzgado Cuarto de Distrito, lo que imposibilita continuar con juicios de amparo.

El bloqueo al juzgado por el proceso de AHMSA afecta trámites judiciales y audiencias públicas en Monclova, confirmó Jorge Trejo Veloz, Juez Cuarto de Distrito, durante entrevista.

Jorge Trejo Veloz explicó que, aunque cuenta con medios electrónicos para trabajar desde casa, el cierre afecta a litigantes y ciudadanos.

Afectaciones a plazos y certeza jurídica

Señaló que las personas no pueden presentar escritos, demandas o promociones, lo que genera afectaciones directas a plazos y términos legales.

El juez advirtió que permitir el transcurso de plazos sin acceso al juzgado vulnera la certeza jurídica de las partes involucradas.

Indicó que, ante el bloqueo, se requiere declarar el día como inhábil para evitar perjuicios procesales a los justiciables.

Audiencias públicas no pueden celebrarse

Trejo Veloz informó que estaban programadas audiencias públicas donde podría dictarse sentencia, mismas que no pueden celebrarse.

Explicó que las audiencias son públicas y las partes tienen derecho a estar presentes durante su desarrollo.

La imposibilidad de ingreso, dijo, limita un derecho procesal de las personas interesadas en los juicios.

Poder Judicial notificado y medidas de guardia

El órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Federación ya fue notificado del bloqueo desde las primeras horas.

El aviso se realizó por el área de seguridad y posteriormente se reiteró que no existen condiciones para laborar con normalidad.

Respecto a los casos urgentes, explicó que siempre existe un secretario de guardia disponible y que las demandas de amparo urgente pueden presentarse las 24 horas, los 365 días del año.

El teléfono del secretario de guardia se encuentra publicado en el exterior del edificio judicial y el trámite puede realizarse incluso desde casa.

Alcances legales y comunicación institucional

Sobre la petición de diálogo con la jueza Ruth, quien lleva el concurso mercantil de AHMSA, informó que intentó comunicarse, sin lograr contacto directo.

Aclaró que no puede intervenir ni sugerir acuerdos, por respeto a la independencia de cada juzgado.

Precisó que puede recibir escritos de los trabajadores y turnarlos a la jueza del concurso, subrayando que es la única actuación posible dentro de sus facultades.

El juez reiteró que no puede emitir respuestas ni resoluciones sobre la subasta prorrogada 30 días ni iniciar responsabilidades por el bloqueo.

Trejo Veloz expresó comprensión por la inconformidad de los ex trabajadores de AHMSA y reconoció la complejidad social, económica y familiar derivada de la quiebra de la empresa.

Finalmente, señaló su deseo de que el proceso judicial se resuelva pronto para brindar certeza a las familias afectadas.