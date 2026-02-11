Bloquean primaria por presuntas irregularidades en recursos

Padres de familia señalan que la tesorera del plantel habría omitido rendir cuentas claras sobre el destino de los recursos económicos

Padres y madres de familia de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, turno matutino, ubicada en Ramos Arizpe, realizaron este martes la toma del plantel como medida de protesta, al denunciar un presunto mal manejo de recursos por cerca de 80 mil pesos, presuntamente a cargo de la tesorera de la mesa directiva escolar.

La inconformidad quedó plasmada en un comunicado dirigido a la comunidad escolar y a las autoridades educativas, en el que los padres señalan que la tesorera, identificada como Mariana “N”, habría omitido rendir cuentas claras sobre el destino de los recursos económicos recabados para el funcionamiento y mantenimiento de la escuela.

De acuerdo con el documento, los padres de familia afirman que, pese a múltiples solicitudes, no se les ha presentado un informe financiero detallado, además de que la tesorera no habría atendido convocatorias para reuniones relacionadas con necesidades urgentes del plantel, lo que —aseguran— ha retrasado obras, compras y acciones en beneficio de los alumnos.

Ante esta situación, los inconformes exigieron la separación inmediata del cargo, la devolución total del dinero presuntamente bajo resguardo, así como la aplicación de una auditoría interna que permita esclarecer el manejo de los fondos escolares, con la participación de padres de familia y directivos.

Los manifestantes pidieron la intervención inmediata de las autoridades educativas de Ramos Arizpe, al señalar que no permitirán que posibles irregularidades afecten los recursos destinados a la educación de sus hijas e hijos.

Hasta el momento, no se ha informado de una postura oficial por parte de la persona señalada ni de la autoridad educativa correspondiente. Los padres indicaron que mantendrán la protesta hasta obtener una respuesta formal y mecanismos que garanticen la transparencia en el uso de los recursos.