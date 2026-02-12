Bloquean primaria en Saltillo por presuntos hechos de violencia

Madres de familia optaron por cerrar el plantel, con el objetivo de que la autoridad educativa revise los hechos y garantice la seguridad de los menores

Madres de familia cerraron este miércoles la escuela primaria Beatriz Eugenia Flóres Alvarado, turno matutino, en Saltillo, para exigir la intervención de las autoridades educativas ante señalamientos de agresiones verbales, amenazas y falta de atención institucional, originados —aseguran— por un conflicto entre padres que se arrastra desde diciembre.

De acuerdo con los testimonios, la situación comenzó cuando una madre de familia, identificada como Guadalupe Lugo, acusó a un alumno de haber dirigido insultos a su hijo. A partir de ese señalamiento, otras madres afirman que se generaron confrontaciones constantes, algunas de ellas directamente contra menores, tanto dentro como en las inmediaciones del plantel.

Una de las inconformes relató que observó cómo un niño fue increpado de manera directa por la adulta señalada, mientras el menor negaba los hechos. Al intentar intervenir para detener el regaño, dijo haber recibido gritos y amenazas verbales, lo que marcó —según su testimonio— el inicio de un clima de tensión permanente en la escuela ubicada en la colonia Privada Las Torres, al oriente de la ciudad.

Las madres aseguraron que el caso no es aislado, y señalaron que existen antecedentes similares en otro plantel donde presuntamente se registraron conflictos por situaciones parecidas. Indicaron que el ambiente generado ha provocado temor entre alumnos y padres, especialmente durante los horarios de entrada y salida, cuando algunas madres evitan permanecer en el exterior de la escuela.

Otra madre afirmó que su hijo fue acorralado y agredido verbalmente, situación que denunció ante la Secretaría de Educación en diciembre pasado. No obstante, al dar seguimiento al caso, aseguró que se le informó que no existían registros oficiales, pese a que personal directivo del plantel le indicó que sí se había levantado un reporte.

Entre las denuncias también se mencionan presuntas amenazas hacia docentes, particularmente contra una maestra, así como la presencia recurrente de la madre señalada vigilando el plantel, lo que —según los testimonios— ha generado inquietud entre los estudiantes, quienes afirman recibir advertencias para no interactuar con su hijo.

Ante la falta de respuestas claras y la contradicción sobre la existencia de expedientes, las madres optaron por cerrar el plantel de manera pacífica, con el objetivo de que la autoridad educativa revise los hechos, garantice la seguridad de los menores y determine responsabilidades.

Las manifestantes subrayaron que su protesta no busca confrontación, sino certeza, protección para las niñas y niños y un entorno escolar seguro, y advirtieron que mantendrán la medida hasta recibir una respuesta formal por parte de la Secretaría de Educación.