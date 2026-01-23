Bloquean pacientes de hemodiálisis bulevar Venustiano Carranza

Los manifestantes se negaron, y exigieron la presencia de autoridades del IMSS, que salió poco después para ingresar con una comitiva

De nueva cuenta, y como lo han hecho sistemáticamente, pacientes de hemodiálisis del IMSS bloquearon el bulevar Venustiano Carranza, una de las arterias más importantes de Saltillo, denunciando supuesto mal servicio de parte de Hemocity, empresa que brinda el servicio subrogado al Instituto.

Algunos familiares y sus pacientes bloquearon y mostraron pancartas donde se denuncia un mal servicio por parte de Hemocity, un proveedor que el año pasado comenzó contrato con el IMSS, debido a las constantes quejas contra Multiservicios Steyr y Hemovita, los anteriores proveedores.

Cerca de las 10:00 horas, un grupo de nueve pacientes bloqueó el bulevar, justo en la entrada de la Clínica 2 del IMSS, donde personal del Ayuntamiento y de Seguridad Pública le solicitaron a los manifestantes no obstruir la vialidad.

Los manifestantes se negaron, y exigieron la presencia de autoridades del IMSS, que salió poco después para ingresar con una comitiva y con la promesa de atender caso por caso las inconformidades.

Entre las inconformidades manifestadas está el presunto maltrato del personal hacia los pacientes, así como la falta de aseo de la clínica, ubicada apenas a media cuadra de la Clínica 2 del IMSS.

Aunque los pacientes lo negaron, trascendió que el propietario de Farmacias del Rosario, quien contaba con la proveeduría del servicio, ha impulsado estas protestas presionando para que se le regrese el contrato.