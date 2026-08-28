Bloquean obreros de AHMSA retiro de equipo industrial

Sindicato y trabajadores se unieron para evitar la salida de activos de la siderúrgica hasta que se resuelva la subasta final.

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Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) impidieron nuevamente la extracción de un montacargas industrial de la Planta 1 de la siderúrgica monclovense, luego de que personal judicial acudió la mañana de este jueves a la Puerta 4 a tratar de ejecutar la diligencia del retiro del equipo. Decenas de obreros se concentraron en el acceso y rechazaron permitir la entrada y salida de maquinaria mientras no se resuelva el pago de sus liquidaciones.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, obrero disidente de AHMSA, señaló que este fue el tercer intento para retirar el montacargas de las instalaciones de la empresa en quiebra. Explicó que anteriormente representantes de la compañía propietaria dialogaron con trabajadores para buscar condiciones que permitieran la extracción, pero fueron rechazados.

El trabajador sostuvo que la movilización busca evitar que continúe la salida de bienes de AHMSA antes de que concluya el proceso de venta de la siderúrgica. Afirmó que, aunque inicialmente fueron pocos, entre dos y tres decenas de manifestantes, esperaban que más trabajadores se incorporaran a la concentración para mantener el bloqueo en la Puerta 4.

Trabajadores de AHMSA exigen que primero se paguen liquidaciones

Francisco Ríos Treviño, secretario general de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático, respaldó la postura de los trabajadores y afirmó que la posición se mantiene sin cambios: ningún bien debe salir de AHMSA hasta que concluya la venta y se realice el pago de los adeudos laborales. El dirigente sostuvo que los trabajadores permitirán retirar el equipo cuando hayan recibido las liquidaciones que les correspondan.

En el sitio, aunque no dio declaraciones, también estuvo presente el secretario general de la Sección 147 del mismo sindicato, Néstor Alejandro Torres Terrazas. Ambas secciones son las titulares de los contratos colectivos de trabajo de las plantas 2 y 1 de AHMSA, respectivamente.

La disputa por el montacargas con capacidad para levantar hasta 40 toneladas tiene antecedentes dentro del concurso mercantil de AHMSA. En mayo de 2026, la jueza Ruth Haggi Huerta García determinó la separación del bien de la masa concursal para entregarlo a Bravo Montacargas, empresa que acreditó ante el juzgado la propiedad del equipo.

El equipo permanece dentro de la siderúrgica desde la paralización de operaciones de AHMSA en diciembre de 2022. Bravo Montacargas ha sostenido que el montacargas fue rentado para utilizarse en las operaciones de la acerera, pero quedó dentro de las instalaciones cuando la empresa dejó de operar.

El conflicto por el equipo también había provocado anteriormente bloqueos en los accesos de la planta, debido a que los trabajadores consideran que los activos deben permanecer bajo resguardo mientras avanza el concurso mercantil. En junio, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez informó al juzgado que los bloqueos impedían materialmente entregar los bienes a Bravo Montacargas.

Los obreros sostienen que la autoridad judicial no cumple con el principio constitucional de priorizar el derecho de los trabajadores por sobre las empresas al permitir que se reintegren a compañías bienes en resguardo dentro de AHMSA. El argumento es que no agiliza primero el pago de los pasivos laborales de los empleados y obreros de Altos Hornos de México, a casi cuatro años de paralizada la acerera.

Unidad obrera ante la subasta de AHMSA

Ríos Treviño afirmó que en esta ocasión trabajadores sindicalizados y disidentes actuaron conjuntamente para impedir la extracción, al considerar que el objetivo común debe ser preservar los bienes de AHMSA hasta que se concrete la venta de la empresa y se cubran los adeudos con la plantilla laboral.

El secretario general de la Sección 288 llamó a mantener la unidad entre los trabajadores y dejar de lado diferencias sindicales o ideológicas. Señaló que permitir la salida de un equipo podría abrir la posibilidad de que posteriormente se retiren otros bienes de la siderúrgica antes de que se resuelva la situación económica de los trabajadores.

La postura de los obreros se mantiene vinculada al proceso de subasta de AHMSA y Minera del Norte, cuyos activos forman parte del procedimiento de quiebra. Los trabajadores consideran que la venta de la unidad productiva debe avanzar antes de que se autorice la extracción de bienes que, aunque jurídicamente pertenezcan a terceros, permanecen dentro de las instalaciones de la acerera.

Durante la diligencia realizada este jueves, el actuario judicial no logró ingresar para concretar el retiro del montacargas. Los trabajadores permanecieron apostados en la Puerta 4 y mantuvieron su negativa, por lo que la maquinaria continuó dentro de las instalaciones de Altos Hornos de México.

El procedimiento para recuperar el equipo se mantiene dentro del conflicto derivado del concurso mercantil de AHMSA, mientras los trabajadores continúan demandando que primero se resuelva el pago de sus liquidaciones. La empresa Bravo Montacargas, por su parte, cuenta con una resolución judicial que reconoce su derecho sobre el equipo y autoriza su separación de los bienes de la siderúrgica.