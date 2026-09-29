Bloquean la carretera Saltillo-Zacatecas por protesta escolar

Manifestantes exigieron la intervención de autoridades educativas para conocer el destino de recursos económicos destinados a la escuela.

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Cientos de automovilistas quedaron varados durante más de dos horas en la carretera Saltillo-Zacatecas, luego de que padres de familia de la primaria Héroes de la Angostura bloquearan la vialidad para exigir claridad sobre el manejo de entre 80 y 100 mil pesos que, aseguran, han aportado durante los últimos años para mejorar las condiciones del plantel.

La manifestación se registró la mañana de este lunes en el ejido La Angostura, donde los padres de familia cerraron el paso vehicular en ambos sentidos de la carretera, provocando largas filas de automóviles que se extendieron por varios kilómetros.

De acuerdo con algunos de los padres de familia, desde hace aproximadamente tres años han solicitado que los recursos reunidos mediante aportaciones y diversas actividades sean utilizados para la instalación de equipos de aire acondicionado tipo minisplit en la escuela.

Sin embargo, señalaron que la directora del plantel no les había informado con claridad sobre el destino de los recursos, por lo que decidieron solicitar la intervención de las autoridades educativas para conocer qué había ocurrido con el dinero.

Los inconformes indicaron que recientemente se enteraron de que apenas hace una semana la directora habría realizado la solicitud para la compra de los equipos de aire acondicionado, situación que generó molestia entre los padres, quienes aseguraron que los recursos habían sido reunidos desde años atrás precisamente para atender esta necesidad.

Ante la protesta, fue necesaria la intervención de personal jurídico de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que acudió al lugar para dialogar con los padres de familia y buscar un acuerdo que permitiera resolver el conflicto.

El bloqueo se prolongó por alrededor de dos horas y 20 minutos, tiempo durante el cual cientos de automovilistas permanecieron detenidos en la carretera, tanto en dirección a Saltillo como hacia Zacatecas.

Finalmente, después del diálogo entre los padres de familia, la directora y el personal jurídico de la SEP, se alcanzó un acuerdo, por lo que los manifestantes retiraron el bloqueo y la circulación vehicular pudo ser restablecida.

Los padres de familia señalaron que permanecerán atentos al cumplimiento de los acuerdos y a la aplicación de los recursos destinados a la adquisición de los minisplits para la escuela.